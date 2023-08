La empresa SAFE se burla de empleados

CIUDAD VALLES.- La empresa SAFE de seguridad privada hizo el intento de deshacerse de su personal sin dar explicación, liquidación, ni pago de quincenas atrasadas a sus 30 trabajadores, como relató Francisco Rodríguez, supervisor de la mayoría de los empleados, entre los que se encuentra una mujer con ocho meses de embarazo.

Según Rodríguez, la empresa se declaró en quiebra y cambió de nombre para evitar las responsabilidades laborales con sus empleados.

Hoy pasaron dos hechos que obligaron a los trabajadores a acudir a la oficina del Centro Estatal de Conciliación, en calle Galeana, citaron a toda la plantilla a hablar sobre la liquidación que según les iban a dar, dado que la empresa, propiedad de Edgar Zubarán pasó de ser SAFE, OYS Seguridad Privada, S.A. de C.V. a llamarse EK-BALAM-PS S.A. de C.V., pero la persona con la que se encontraron en el Hotel Valles no tenía información sobre esa transición ni su situación laboral y la discusión se tornó álgida, al grado que llamaron a la Policía Municipal. No hubo detenidos.

SAFE da seguridad al Ingenio Plan de San Luis y todos los empleados sirven a ese lugar, sin embargo, del Ingenio no han recibido información alguna, además de que, esta mañana, el chofer del transporte que los lleva, ya no pasó por los del turno de la mañana, ni recogió a los del turno nocturno para regresarlos a Valles, como si no trabajaran más para SAFE o EK-BALAM.

Además de todo, a pesar de que trabajan en labores de seguridad, en una planta industrial, desde hace un mes no tienen alta en el IMSS y entre ellos está María Isabel Pérez Olvera, quien carga un embarazo de

ocho meses y ahora no tiene trabajo seguro.