"La Gallina" pide apoyo para anexarse

Matehuala.- Un adicto a los solventes desea ingresar de nueva cuenta al anexo ya que quiere volver a ser un hombre normal, pero nadie lo apoya.

Antonio Vázquez mejor conocido como "La Gallina" en un momento de sobriedad comentó que ya no sabe si es vicio o maña lo que tiene, pero externó que sí quiere regresar de nuevo al anexo en donde permaneció por espacio de tres años y medio. Luego de ello, cumpliéndose esa fecha, lo dejaron libre y volvió a caer "en la maña", tal como lo externa el vicioso.

Dijo que sale de su casa a temprana hora a pedir dinero y tiene suerte porque le dan para que compre comida, aunque él utiliza el dinero para comprar el resistol 5 mil con lo que se droga.

Señala que la misma droga le quita el apetito además de que no tiene quién le dé, porque no tiene padres y no hay quien lo apoye.

Y se le pregunto dónde le venden el resistol 5 mil y respondió que se le ha puesto muy difícil conseguirlo, pero luego no falta quién se lo compre o hasta se lo regale. Dice que ha habido gente que lo encuentra y le da la bolsa con el resistol.

"La Gallina" estudio hasta la primaria y tuvo la oportunidad de aprender inglés y sobrio dijo que si quiere regresar al anexo, pero nadie lo apoya y que ahí cuando menos come, concluyó.