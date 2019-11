Le aplican a Matehuala cuarto recorte

Matehuala.- Los alcaldes están preocupados por los descuentos que les han hecho y lo cual no les permite hacer obra ni pagar a los proveedores.

En el caso de Matehuala, de acuerdo a un aviso que les hizo llegar el área del Fondo General de Participaciones, a finales del mes está considerado descontarles más de dos millones de pesos.

"Con esto ya será cuatro, las disminuciones que nos hacen", aseguró el tesorero municipal, Jaime Tristán Flores.

"El Gobierno del Estado es sólo el canal para poder transferir las participaciones a cada municipio, ya que éstas provienen de la Federación y esto desde luego que nos pone en una situación difícil porque no tenemos recursos para pagos de servicios ni de nómina y esto no sólo lo estamos padeciendo nosotros, sino que es a nivel nacional. ¿A dónde iremos a parar?", se preguntó el tesorero.

Sostuvo que este tipo de recortes los limita mucho y "afecta grandemente ya que estamos muy limitados en las cuestiones financieras con las cuatro reducciones que nos han hecho", sostuvo el funcionario municipal.

Dijo el tesorero que hay personas que acuden en busca del alcalde Alejandro Segovia para pedirle apoyos económicos para sufragar gastos, "pero ¿de dónde se les da si no tenemos el recurso? Al contrario, vamos de más a menos y la gente no lo entiende que si no ayudamos es porque no se tiene dinero", concluyó el tesorero municipal.