Listo operativo de vigilancia en panteones

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Listo el operativo de vigilancia en los panteones que serán abiertos el 1 y 2 de noviembre, participarán elementos de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil Municipal.

Estarán abiertos los 5 panteones el 1 y 2 de noviembre de las 7:00 am a las 7:00 de la noche por Día de Muertos; piden a la población no llevar a los menores de edad para no exponerlos.

El director del Panteón Municipal, José Mateo González Rivera dio a conocer que, por la pandemia que se vive y a raíz de los altos contagios que se presentaron, se mantuvo cerrado el cementerio el año pasado.

Señaló que se mantendrán abiertos los cinco panteones, para que la población visite a sus seres queridos que se adelantaron. Mencionó finalmente que, se contará con filtros sanitarios, pero es de vital importancia que ingresen con cubrebocas, e hizo un llamado a la ciudadanía para que no lleven a los niños, para evitar que se contagien de Covid-19.