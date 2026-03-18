Localizan sano y salvo a niño que se extravió

MATEHUALA.- Un menor de edad de tres años de edad se encontraba deambulando solo por la colonia Manuel Moreno Torres, al ver comerciantes al pequeño que se encontraba solo sin ningún adulto, y para evitar que algo le pasara pidieron apoyo a la policía para localizar a sus familiares quienes se lo llevaron al área de Trabajo Social y empezaron la búsqueda de su familia.

Los hechos se presentaron la mañana de este martes cuando un menor de edad se encontraba deambulando por la calle Río Nazas de la colonia Manuel Moreno Torres, los comerciantes de la zona al ver al pequeño que se encontraba solo sin compañía de ningún adulto, por lo que pidieron apoyo a la Policía Municipal para evitar que le pasara algo al pequeño.

Al lugar llegaron los elementos de la Policía Municipal quienes reconocieron al pequeño y lo llevaron al área de Trabajo Social de la Policía Municipal, así mismo, pidieron apoyo a través de las redes sociales para dar con la familia del menor, después de un par de horas llegaron familiares del niño, a quienes se les pidieron documentos y se les entregó el pequeño, y se les levantó un acta por el descuido

del niño.

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