Los ambulantes temen desojo con la fuerza pública

CEDRAL.- Los comerciantes ambulantes están viviendo una psicosis desde que el alcalde José Homero Mata anunció que usaría la fuerza pública para desalojarlos.

Denuncian los comerciantes que hay abuso de autoridad al tratar de retirarlos a la fuerza del lugar que por largos años han estado ocupando, "por ende todos tenemos el derecho de ser oídos y escuchados".

"No pueden llegar las autoridades municipales en forma arbitraria con un escrito a amedrentarnos y amenazarnos, esto es violencia psicológica, esto nos tiene inquietos, con miedo de que se efectúe el desalojo a través de la fuerza pública", señalaron.

"Tan es así que estamos en este lugar las 24:00 horas del día cuidando de que no se cumpla la voluntad de las autoridades municipales, aquí pasamos la noche cuidando nuestro patrimonio, lo que pedimos es que el alcalde Homero Mata no actúe con la fuerza y que esto se arregle de la mejor manera posible para no salir nadie lesionado o afectado", comentaron comerciantes de la explanada Hidalgo y cedralenses que se han sumado con ellos.