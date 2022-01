Los Bomberos, aún sin recibir camión cisterna

Matehuala.- El Ayuntamiento de Matehuala ha mostrado mucha apatía y negligencia para entregar el camión cisterna que será usado por el H. Cuerpo de Bomberos, se dice que solo falta la firma de un regidor, que es lo que ha retenido este proceso, pero ya son casi cinco meses y nada avanza al respecto.

Se le cuestionó al comandante del H. Cuerpo de Bomberos Matehuala Manuel Mauricio Flores, sobre el camión cisterna, si no han tenido problemas en su funcionamiento, y la sorpresa es que dijo que están en stand by, ya que no han recibido el vehículo.

El comandante cuestionó los trámites burocráticos para recibir en comodato la unidad, que desde la administración anterior se les había cedido, pero que al concluir la administración quien fungiera como titular de la Coordinación de Protección Civil Municipal Verónica Rosales Pérez, solicitó la devolución del camión cisterna, ya que la unidad estaba inventariada en la Coordinación de PC, pero que luego se les regresaría, pero esto fue desde septiembre de 2021.

La realidad de las cosas es que luego de concluir la administración ya no les regresaron la unidad, por lo que tuvieron una reunión con el presidente municipal Iván Estrada, para explicarle sobre este asunto, quien solo dijo que tendría que seguirse un protocolo, que parece aún va para largo.