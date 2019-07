Los campesinos huastecos se unirán a protesta nacional

Productores de soya, sorgo, maíz, así como ganaderos de la Zona Huasteca se unirán este 17 de julio a la movilización nacional para exigir al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, reconsidere su política con el agro mexicano, pues señalan que la cancelación de programas como el Procampo, Progan y muchos otros que quedaron ya suspendidos sólo viene a terminar con el campo que enfrenta una de sus peores crisis con la grave sequía que se vive.

Roberto Candelas Román, presidente del Comité Estatal del Producto Oleaginosas, y uno de los coordinadores de la protesta por San Luis Potosí, dio a conocer cerca de 4,000 productores huastecos han confirmado su asistencia para este movimiento que se llevará a cabo en la autopista San Luis-Matehuala entronque con Cerritos, la más transitada en el estado.

"No vamos hacer paros intermitentes, será permanente nuestra manifestación hasta no ser escuchados por el Presidente y recibir una respuesta a la carta abierta que ya le hicimos y en donde las cadenas productivas nacionales dejamos claro que no hay ningún tinte político ni partidista, queremos dialogar con él y que nos brinde certidumbre a los productores agropecuarios del país tales como el respeto al presupuesto de la SADER, evitar el desmantelamiento de la estructura orgánica de la SADER y, la creación de una comisión permanente de atención al campo integrada por los sistemas producto nacionales".