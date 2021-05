Los cañones antigranizo son para la historia

Matehuala.- Se ha creado mucha polémica en esta zona del Altiplano de que no llueve y que es por causa de los cañones antigranizo, cuando estos aparatos ya no existen, pasaron a la historia.

En declaración del jefe del Distrito 128 de Desarrollo Rural, Sixto Espinoza Franco, comentó que hace 15 años algunos productores los usaban como alternativa para evitar una granizada, ya que activaban el cañón y se desviaba la nube, para evitar daños en sus cultivos.

Pero esos aparatos ya quedaron para la historia, porque los productores invirtieron en la construcción de invernaderos, para que su agricultura esté protegida y el producto no sufra daño y no se pierda por una fuerte lluvia o granizada, advierte el funcionario.

Puso como ejemplo que en Cedral había un rancho llamado Vallarta, ahí sí tenían un cañón antigranizo, pero eso fue hace cuestión de 15 años.

Pero luego el dueño vendió el rancho y se acabaron los sembradíos que existían en ese sitio.

Espinoza Franco agregó que desconoce de dónde han surgido comentarios que no llueve por causa de los cañones antigranizo, ya que la ausencia de lluvias no solo es en esta región, sino que la falta de lluvias está generalizada hasta en sitios en donde no hay producción agrícola o sea que es un estiaje generalizado.