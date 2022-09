Los módulos de seguridad, sólo simple proyecto

Matehuala.- El presidente municipal había anunciado su proyecto de poner en funcionamiento los módulos de seguridad ubicados en las colonias de la ciudad, pero todo quedó en veremos.

En entrevista con el alcalde Iván Estrada Guzmán, que fue cuestionado del porqué no se dio continuidad a este proyecto anunciado, dijo que el motivo fue porque la Secretaría de Gobernación les retiró cerca de 50 elementos que no contaban con la preparación, no cumplieron con los exámenes de confianza.

Esto propició que se diera de baja a los elementos y por ende ya no se pudo poner en marcha el proyecto que se tenía, aunque hay elementos en la Academia y hay el proyecto que se incremente el personal en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y así abrir los módulos policiales para que se brinde seguridad a colonias como la San Antonio, 22 de Mayo, Magisterial los Reyes, Fidel Velázquez y la Dichosa.

Solamente se dio arranque al módulo del Fraccionamiento Benito Juárez, al oriente de la ciudad, fue el único pero la intención es que todos estén abiertos las 24.00 horas del día, dijo el munícipe matehualense.