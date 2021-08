Madre de familia exige justicia

Rioverde.- En la Delegación Cuarta de la Fiscalía nunca hicieron caso en torno al asesinato de Daniel, ya que el responsable sigue prófugo, y ahora el caso se atiende directamente en la capital potosina, dijo la madre del afectado, Angélica María Muñoz Maldonado.

Como se recordará, el pasado 30 de mayo en el Callejón del Desierto en la colonia Infonavit Ojo de Agua, Daniel fue asesinado de dos balazos, sin embargo la Delegación Cuarta de la Fiscalía, por más de mes no hizo nada, y mientras tanto el presunto asesino sigue prófugo.

Detalló la mamá de la víctima que en el lugar donde murió su hijo colocó una cruz, pero que por parte de la directora de Catastro e Imagen Urbana, Olimpia Díaz le pidió que la retirara, y le dio un plazo de 3 días.

Mencionó Angélica María que cuando realizó la solicitud para la colocación de la cruz, le informaron que el Consejo le daría a conocer si la autorizaban o no, pero el secretario del Ayuntamiento le pidió que la clocara donde no afectara a nadie.

"A la única que le afecta psicológicamente que esté la cruz es a la madre", porque al hijo presuntamente lo asesinaron en el interior de su casa, las autoridades permitieron que la dejara, pero lo que causa indignación es que de la noche a la mañana le pidieron que, sin encontrar motivo alguno lo removiera.

Mientras tanto, el presunto asesino anda prófugo, ya que las autoridades no hicieron caso del asunto, durante 45 días "me traen vuelta y vuelta", y necesito se haga justicia, solo queremos que actúen, el Fiscal Federico Garza Herrera, es el único que me ha apoyado, concluyó.