Mariposas amarillas pasan por Matehuala

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.-En la ciudad se ha visto la inusual legada de mariposas por algunas calles de color amarillo y otras color negro llamadas pinocho, pero llama la atención que hay personas que al verlas las matan, sin saber que no es ninguna plaga sino que se trata de grupos de mariposas que están emigrando como cada año lo hacen, pero en este año cambiaron el camino y pasan por la ciudad de las camelias.

Se han observado cientos de mariposas amarillas, cada año pasan rumbo a la Ciudad de México, vienen de Canadá, y normalmente su trayecto lo hacen por los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, pero este año están pasando por municipios del estado, y esto se debe a los cambios climáticos que se han estado dando en todo el mundo, que hacen que este tipo de insectos busquen otros caminos para llegar con bien a su destino.

Estos insectos no son peligrosos, y son muy hermosas las mariposas e inclusive apoyan al medio ambiente, por lo que se pide a la ciudadana respetarlas y no matarlas, ya que solo van de paso, y si las mariposas llegan a su hogar, no echarles insecticida pues solo hacen paradas para descansar.

Hay que destacar que el ser humano tiene la responsabilidad de cuidar la naturaleza, y somos nosotros los que hemos destruido los ecosistemas, provocando que los animales busquen otras alternativas, por lo que hay que respetar estas mariposas que en vez de hacer daño nos apoyan a tener un lugar mejor, pues en estos momentos el ser humano debe de preocuparse para recuperar nuestro planeta y evitar fenómenos naturales como el calentamiento global.