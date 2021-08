Matehuala usará relleno de Cedral

CEDRAL.- El municipio de Cedral se solidariza con su homólogo de Matehuala, para que más de 80 toneladas de basura que se generan a diario sean depositadas en el relleno sanitario de Cedral, en el sentido de encontrarse bloqueado el de Matehuala.

El alcalde de Cedral, José Homero Mata, declaró que el pasado lunes lo buscó el director de Servicios Públicos Municipales de Matehuala, José Refugio Maldonado, con el fin de pedirle que se le dejara tirar la basura que se genera en Matehuala y ésta fuera depositada en el relleno sanitario de Cedral.

"Me dijo que, porque el acceso al relleno sanitario intermunicipal está bloqueado y no se permite el paso de los camiones recolectores de la basura, desesperadamente me lo solicitó ya que no tenía ningún otro lado en dónde dejar la basura, ya que son entre 85 a 90 toneladas de basura que se generan diariamente", dijo el edil.

"Di autorización en el entendido de que camión que se deje de basura inmediatamente tiene que ser sepultado, no quiero desechos al aire libre", sostuvo.

"El permiso es mientras arreglen el problema, no sé cuánto tiempo estén viniendo los camiones recolectores de basura hasta este lugar a dejar los desechos, ayer llegó una retroexcavadora y un camión para ir tratando la basura", añadió.

"Di permiso no por el presidente municipal Alejandro Segovia ni por el director de Servicios Públicos Municipales José Refugio Maldonado, sino por los matehualenses para que se no genere un problema de salud", señaló, por último, el alcalde cedralense.