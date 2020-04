Mediante voceo, policías obligan a población ir a casa

XILITLA.- Ante la irresponsabilidad de las personas de no acatar la disposición de quedarse en sus domicilios, la Policía Municipal inició con el voceo en varias patrullas por las principales calles y comunidades, para hacer entender a la gente de no salir a las calles si no hay necesidad.

Desde muy temprana hora se ha visto el ir y venir de familias por las calles y caminos, muchas de ellas que llegaron este domingo por la mañana del Estado de Nuevo León, y quienes lejos de permanecer en sus domicilios por 14 días en aislamiento, salen a la plaza como si fueran vacaciones, lo cual no está permitido.

Ante esta situación y la omisión de la población por irse a sus domicilios, la Policía Municipal inició con el voceo en las patrullas, concientizando a la población que no se queden en las calles después de haber realizado sus compras.

A través del altavoz, utilizando comandos verbales y audios se pide a la población que este domingo se realicen las compras de manera rápida y se retiren a sus domicilios, así mismo que en las tiendas departamentales no se aglomeren.

El alcalde Martín Eduardo Martínez Morales, indicó que las acciones se realizarán de manera constante, para evitar que el flujo de personas continúe en las calles, "si no tienen cosa que realizar que se queden en la casa, y las personas que salen a trabajar lo hagan con las medidas sanitarias pertinentes", indicó.