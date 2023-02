Medina aspira a la reelección como alcalde

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar, a un año y cinco meses de gobierno, se destapó como aspirante a la reelección de la Presidencia de Valles.

Saliendo de la sesión de Cabildo de esta mañana, el alcalde dijo que tiene aspiraciones de repetir en el cargo, “porque quiero una mejor ciudad y porque en tres años a lo mejor no me da tiempo.

“Esta ciudad requiere de mucho esfuerzo, mucho trabajo, de alguien que no tenga necesidad de estar pensando y gastando el dinero”, dijo. “Yo no tengo necesidad (de dinero), hoy podría estar en otros lados, disfrutando de muchas cosas. Pero al caminar por las calles de Valles me di cuenta de la necesidad que tiene la gente”.