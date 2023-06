Mensaje del Obispo por Día del Padre

Antonio Vázquez

Matehuala.- Monseñor Margarito Salazar Cárdenas III obispo de la Diócesis de Matehuala envió un mensaje a los padres que tienen un trabajo muy importante, pues el hombre en el hogar que debe enseñar con el ejemplo a sus hijos a ser personas trabajadoras y honradas.

Comentó que en la actualidad es lamentable ver a muchos niños que no cuentan con su papá pues es muy importante para ellos contar con una figura paterna, por lo que quienes no lo tienen llegan a ver esta figura en el abuelo, en el tío u otra persona y lo importante es que aunque no sean sus hijos, les brinden amor a los niños pues ellos al final no tienen la culpa, y llegan a sentirse mal al ver otros niños que sí cuentan con su padre, por lo que lo importante es que ellos no crezcan con rencor.

Comentó el Obispo que en la sociedad antes padre de familia era el que regañaba a los hijos, el que trabajaba para llevar el pan a la casa y convivía poco con los niños, en la actualidad dado que la economía no alcanza, tanto padre como madre tienen que trabajar, pero se tienen que dar un tiempo para convivir y jugar con los niños, para que cuando crezcan tengan bonitos recuerdos de sus papás.

Dijo que los padres de familia, es importante que realicen su vocación en la formación de sus hijos, la educación, y lograr que sean ciudadanos de bien para la comunidad, pues Dios puso en los papás este importante proyecto, así mismo que Dios Bendiga e ilumine a todos los padres de familia de Matehuala.