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Miguel Cruz, niño alcalde por un día en Cd. Fernández

Por Carmen Hernández

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Miguel Cruz, niño alcalde por un día en Cd. Fernández

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Giovanni Miguel Cruz fue electo presidente por un día, en el marco del Día del Niño. 

Cabe destacar que alumnos de 6 grado de primaria, representó a 28 escuelas para participar, sin embargo fue electo alcalde por un día Giovanni Miguel Cruz de la Escuela Primaria Jaime Nunó, y Marian Villanueva Compeán, titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Escuela Primaria Benito Juárez. 

Los participantes acompañaron a los funcionarios municipales en sus actividades diarias que realizan, conociendo sus funciones y responsabilidades. Los alumnos también conocieron cómo se lleva a cabo la sesión de Cabildo, además de que recibieron un detalle por cada jefe de departamento. 

El alcalde Rodolfo Loredo Hernández exhortó a los funcionarios a destinar medio día de su sueldo para entregarlo a los estudiantes,  reconociendo su dedicación académica. 

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