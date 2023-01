Minimiza alcalde la inseguridad

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Tras la balacera que se registró en el Barrio de Guadalupe, el alcalde Marco Antonio González Jasso dijo que no hay detenidos y que el municipio sigue siendo seguro, e invitó a la ciudadanía a seguir haciendo su vida normal.

Familias del Barrio de Guadalupe denunciaron a través de la redes sociales que la noche del lunes hubo una balacera entre civiles armados, se solicitó el apoyo de los cuerpos de seguridad, pero arribaron cuando concluyeron las detonaciones de arma de fuego.

El alcalde sostuvo que sólo hubo detonaciones, acudió la Guardia Civil y Seguridad Pública Municipal, no se detectó movimiento y no se tiene información, aunque no hay detenidos.

Al ser cuestionado de la lluvia de quejas porque la Policía Municipal llegó tarde, señaló que se procuró actuar con rapidez, hay una estrategia en casos donde se prevé el uso de armas largas, se tiene que diseñar una estrategia, se percibió cierta tardanza, pero se tiene que diseñar una estrategia, subrayó.

Dijo el edil que el municipio sigue siendo seguro, e invitó a la ciudadanía a seguir haciendo su vida normal, no debe de detenerse la actividad social, es importante que no haya ningún tipo de alarma infundada en este sentido, se está haciendo el trabajo.

Pidió a la ciudadanía que tenga confianza, se está haciendo equipo con la Guardia Nacional, Guardia Civil y la Sedena para hacer del pueblo un lugar seguro para vivir.