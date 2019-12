Molestan a Adrián Esper declaraciones del ombudsman

CIUDAD VALLES.- El alcalde Adrián Esper Cárdenas dijo que "creo que el señor ese de Derechos Humanos ya me trae dos cachetadas ¿o cuántas lleva? (pregunta a reporteros, alguien contesta que dos), ¿es la primera o la segunda? Es la segunda ¿verdad? Le voy a dar ésta, voy a dejar pasar ésta...si me vuelve a hacer otro comentario le voy a contestar", sobre las declaraciones que hizo Jorge Andrés López Espinosa contra la gravedad de no tener juez calificador en la barandilla.

"Y luego ya saben cómo empieza el chilladero, pero le voy a dar chance ésta ...strike dos, qué bueno que anda ahí activo y todo, pero ya, hasta ahí (...) tranquilo, si sigue con su línea...del sistema...no quiero confrontarme con él, pero vamos a hablar de ésta qué bueno que siga haciendo las observaciones, las observaciones que me haga las estoy tomando en cuenta, pero que no me quiera desgastar el sistema por el lado de derechos humanos".

Describió a su Gobierno como a uno en el que va muy bien y que es tolerante a muchas cosas, siendo reforzadas sus palabras por el Secretario del Ayuntamiento, quien advierte que no se han violado derechos humanos y que detener a gente que maneja en estado de ebriedad es para seguridad del mismo conductor y de los demás ciudadanos.