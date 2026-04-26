Motociclista derrapa y se estampa contra poste

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Mujer sufre severas lesiones luego de derrapar la motocicleta en la que se transportaba y chocar contra un poste.

Los hechos ocurrieron sobre el camino principal a la comunidad de Ojo de Agua de Solano, cuando una mujer se trasladaba a la comunidad en una motocicleta.

Sin embargo, perdió el control de la unidad, derrapo y terminó estampándose contra un poste, sufriendo severas lesiones.

Vecinos que se percataron del accidente, solicitaron el apoyo a las corporaciones de emergencia, al lugar acudió personal de Protección Civil Municipal, quienes al brindar el servicio prehospitalario confirmaron que sufrió lesiones de consideración.

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La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Regional de Rioverde, donde la atienden los médicos para reanimarla y que pueda recuperarse, aunque dijeron que deberá estar en convalecencia durante varios días, por las lesiones sufridas.