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Motociclista derrapa y se estampa contra poste

Por Carmen Hernández

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclista derrapa y se estampa contra poste

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Mujer sufre severas lesiones luego de derrapar la motocicleta en la que se transportaba y chocar contra un poste. 

Los hechos ocurrieron sobre el camino principal a la comunidad de Ojo de Agua de Solano,  cuando una mujer se trasladaba a la comunidad en una motocicleta. 

Sin embargo, perdió el control de la unidad, derrapo y terminó estampándose contra un poste, sufriendo severas lesiones. 

Vecinos que se percataron del accidente, solicitaron el apoyo a las corporaciones de emergencia, al lugar acudió personal de Protección Civil Municipal, quienes al brindar el servicio prehospitalario confirmaron que sufrió lesiones de consideración.  

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La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Regional de Rioverde, donde la atienden los médicos para reanimarla y que pueda recuperarse, aunque dijeron que deberá estar en convalecencia durante varios días, por las lesiones sufridas.

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