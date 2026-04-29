Muere can sometido tras morder a dos niños

CIUDAD VALLES.- Un perro mordió a dos niños en un corto lapso de tiempo, los trabajadores de Protección Civil, un civil y otro de la Policía sometieron al animal que murió debido a los forcejeos. El dueño del can enfrentará a la justicia por irresponsabilidad en el cuidado del animal y por las heridas que éste provocó.

La mañana de este martes, un perro mestizo de color negro mordió a dos niños que iban a la escuela en un lapso menor a 10 minutos y, cuando lo sometieron los operarios de Protección Civil y de la Policía Municipal, murió aparentemente asfixiado.

El dueño del perro fue denunciado ante el Ministerio Público por la irresponsabilidad en la falta de cuidado del animal y obviamente por mantenerlo libre en la calle, así como por las lesiones causadas a un niño de la primaria Jesús Romero Flores y a otro del kinder Ovide Decroly que presentaban mordidas en varias partes de su cuerpo.

Después del primer ataque, el perro fue amarrado, sin embargo, se volvió a soltar y mordió al niño de preescolar. El sometimiento del animal, tanto de unos como de otros habría dejado sin el suficiente oxígeno al can.

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La dirección de Ecología estuvo en el lugar para canalizar el caso de las agresiones y responsabilizar al dueño del perro de las lesiones, así como para entregar el cuerpo del perro a un veterinario para determinar las causas de su muerte.

Esta misma jornada, el dueño del cánido fue presentado ante la agencia del Ministerio Público, al mismo tiempo que los padres de los menores de edad agredidos establecían su querella en la misma instancia. Las redes sociales estallaron contra los funcionarios que sometieron al animal, pues asumen que lo mataron con los amarres.