Mujer a punto de morir ahogada

Ciudad Fernández.- Una mujer estuvo a punto de morir ahogada en el canal de la Pepsi, fue rescatada por personas que se encontraban en el lugar que lograron salvarle la vida.

Paramédicos de Protección Civil Municipal dieron a conocer que recibieron una llamada de auxilio, pues una mujer había caído al canal de la Pepsi, por lo que de inmediato se trasladaron para intentar salvarle la vida.

En el lugar una mujer estuvo a punto de morir ahogada, pero fue rescatada por personas que estaban en el cuerpo de agua, y gracias a este apoyo logró sobrevivir.

La mujer fue reanimada por paramédicos de Protección Civil Municipal, siendo estabilizada en el lugar y posteriormente fue trasladada a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, donde lograron salvarle la vida y ya está convaleciente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí