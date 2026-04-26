Mujeres agreden a una cobradora

Matehuala.- Dos mujeres agredieron físicamente a una mujer que trabaja en una financiera que acudió a su domicilio a requerirlas de un cobro de una deuda, en un domicilio de la colonia Olivar de las Ánimas. Presuntamente atacaron a la trabajadora por cobrarles una deuda. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes la rescataron antes de que la situación pasara a mayores.

También acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes trasladaron a la empleada que resultó con algunas lesiones a un hospital.

En rápido despliegue policial, tras el reporte de una agresión física contra una trabajadora de una financiera en la calle Prolongación Libertad, entre Eucaliptos y Río Bravo, en la colonia Olivar de las Ánimas, se logró la detención de dos presuntas agresoras, quienes ya fueron canalizadas ante la Fiscalía de Justicia.

Después de rescatar a la trabajadora de sus dos agresoras, se solicitó apoyo a la Cruz Roja, cuyos paramédicos la atendieron y valoraron los daños que sufrió.

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La víctima presentaba lesiones en la cara, cabeza y algunas partes del cuerpo.

Los paramédicos le realizaron algunas curaciones, pero optaron por trasladarla a un hospital para que recibiera atención médica correspondiente, debido a la gravedad de las lesiones.

Los elementos de la Policía Municipal llevaron a las agresoras ante la Fiscalía de Justicia, esperando que la lesionada acuda a presentar las respectivas denuncias contra quienes le hicieron daño.