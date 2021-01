Mujeres violentadas, sumisas: Mezquida

CIUDAD VALLES.- Griselda Mezquida Saldaña reveló un comportamiento bastante peculiar de muchas mujeres que son violentadas de manera física o psicológica y es que en el mes de diciembre no denuncian ni buscan que les provean de terapias, para no "estropear" el ambiente de las fiestas de fin de año, aunque las agresiones continúen.

Parecía que la percepción era que la violencia contra las mujeres descendía en diciembre, porque hay más recurso para gastar y porque precisamente el ambiente festivo cambiaba los ánimos, pero no, las que han sido violentadas, siguen sufriendo abusos, solamente que no se quejan para no alterar con una situación legal las fiestas de navidad y fin de año.

Mencionó que apenas y se atendieron 10 casos en diciembre, cuando por lo regular las atenciones son de 30 o más en otros meses.