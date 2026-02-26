Muy poca respuesta a la misa de varones

Matehuala.- El Movimiento de Renovación Católica del Espíritu Santo llevó a cabo una misa especial para varones en la Catedral donde se invitaba a participar a varones, desde niños, la cual lamentablemente tuvo poca respuesta.

Aunque la misa era especial para los varones, también acudieron mujeres a esta celebración especial en la Catedral y fueron más las mujeres que acudieron a esta liturgia, donde la idea principal de estas actividades es fomentar en los hombres los valores cristianos, ya que en la actualidad son más las mujeres las que acuden a la eucaristía.

La idea de llevar a cabo una misa especial para hombres, es para demostrar que también los varones deben tener amor a Jesucristo y una forma de hacerlo es acudiendo a escuchar la palabra de Dios en la misa, pues en la actualidad muchos hombres no se dan el tiempo necesario para Dios, solo trabajan y directo a la casa, los días que descansan no quieren salir de su casa.

Se espera llevar a cabo más actividades para acercar a los jóvenes y niños a la iglesia católica, ya que los valores cristianos es algo que se ha ido perdiendo, y ya solo van a misa cuando van a bautizar, a la primera comunión, confirmación, un matrimonio o misa de difunto.

