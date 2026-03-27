"Ni gallos ni gallinas": Medina enfría sucesión en Valles

CIUDAD VALLES.– El alcalde David Medina Salazar afirmó que no tiene definidos perfiles para la candidatura del Partido Verde Ecologista de México a la Presidencia Municipal.

"Ni gallos ni gallinas", expresó al referirse a posibles aspirantes dentro de su equipo o círculo cercano, pese a que ya circulan algunos nombres.

El edil señaló que, por ahora, la prioridad es enfrentar a lo que llamó un "enemigo común", sin precisar a quién se refería, y que posteriormente se abordará el tema de candidaturas.

Aunque en ocasiones anteriores ha mencionado a algunos funcionarios, reiteró que no tiene favoritos y que primero deberán resolverse factores internos dentro del partido en Ciudad Valles.

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