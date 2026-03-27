"Ni gallos ni gallinas": Medina enfría sucesión en Valles
Asegura que aún no hay candidatos definidos
CIUDAD VALLES.– El alcalde David Medina Salazar afirmó que no tiene definidos perfiles para la candidatura del Partido Verde Ecologista de México a la Presidencia Municipal.
"Ni gallos ni gallinas", expresó al referirse a posibles aspirantes dentro de su equipo o círculo cercano, pese a que ya circulan algunos nombres.
El edil señaló que, por ahora, la prioridad es enfrentar a lo que llamó un "enemigo común", sin precisar a quién se refería, y que posteriormente se abordará el tema de candidaturas.
Aunque en ocasiones anteriores ha mencionado a algunos funcionarios, reiteró que no tiene favoritos y que primero deberán resolverse factores internos dentro del partido en Ciudad Valles.
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