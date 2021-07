Niega Bienestar atención a adulto mayor enfermo

CIUDAD VALLES.- Mary Carmen Ramos es hija de un hombre de 62 años de edad que, desde los 17 años sufre de una epilepsia profunda que le ha degenerado en otros males mentales y, aunque tiene el dictamen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde hace tiempo, en la Secretaría de Bienestar le han puesto frenos para que su padre reciba el beneficio, porque no consideran incapacitante la enfermedad que sufre su progenitor.

Mencionó que, aunque ella insiste en conseguir la beca, porque su padre sufre de convulsiones súbitas en muchas ocasiones (no es una epilepsia tan controlable como otras) y sus padres viven de un negocio familiar, que es una miscelánea que no ha podido salir del bache de la pandemia y que no genera para sus gastos más apremiantes.

Por eso pide a los operarios de Bienestar que le hagan válido el dictamen médico del IMSS donde se especifica que su padre es discapacitado, porque el embrollo sobre la decisión de si su padre es o no incapacitado para trabajar ya lleva mucho tiempo.