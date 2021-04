Niegan acceso a Juan López a La Presita

Villa de Guadalupe.- Con la consigna de que se "regrese por donde vino aquí no lo queremos", lugareños de la localidad de La Presita no le permitieron la entrada a la localidad al candidato a la alcaldía de Villa de Guadalupe por la coalición "Si por San Luis" Juan López Blanco, quien pretendía realizar un mitin político en ese lugar.

La tarde del pasado domingo el candidato de la coalición PRI-PAN y PRD Juan López Blanco, (alcalde con licencia), en su campaña proselitista por varias comunidades del municipio al llegar a la localidad de La Presita, habitantes salieron a su paso diciéndole que no le permitían llegar, porque en todo este tiempo de su administración no los visitó, sobre todo cuando le han solicitado atender algunas necesidades y solo ahora que busca le den el voto por cuarta ocasión, pues no puede llegar a la localidad, le dijeron.

Recuerdan que cuando realizaron un plantón por lo de la presa La Maroma, ni siquiera se apareció, los ignoró y ahora sí quiere vernos, pues por eso mismo no se le permitió que llegara a la comunidad; "no tiene vergüenza andar buscando la reelección", dijeron.

En opinión de Héctor González Cruz, dijo que el candidato de la coalición Juan López, no habla con la verdad, todo es a base de mentiras; y hay tristes recuerdos cuando se le ha solicitado ayuda, pero ahora viene muy sonriente a que se le apoye, y darle el voto el 6 de junio.

Luego de tener esta amarga experiencia, el político se dirigió a la comunidad de Chilares, en donde tampoco le fue del todo bien, porque lo apabullaron hasta le recordaron sobre el caso del tiradero tóxico que según se dijo pretenden instalar.

Sobre ese caso no ha dado una información clara y precisa a los habitantes, pero deberá tomar en consideración que ya no cuenta con la simpatía de muchos ciudadanos, por sus pésimas acciones en su gobierno, expusieron.