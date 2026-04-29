Niños y niñas presentan examen Cabildo Infantil

MATEHUALA.- Como parte de la convocatoria emitida previamente, se llevó a cabo el examen de selección para integrar el Cabildo Infantil 2026, contando con la participación de 52 alumnas y alumnos provenientes de 27 escuelas primarias.

Un total de 52 niños y niñas de diferentes instituciones educativas acudieron a esta convocatoria para presentar el examen de selección. Fueron estudiantes de sexto grado quienes se dieron cita en la biblioteca, donde respondieron a una prueba de conocimientos; de acuerdo con los resultados, se elegirá a quiénes conformarán el Cabildo Infantil.

Los ganadores tomarán protesta como Cabildo Infantil el próximo 30 de abril del presente año. En la biblioteca se felicitó a todos los pequeños que participaron en este examen, pues todos son ganadores con el simple hecho de haber llegado a formar parte de un concurso tan importante, ya que cada escuela seleccionó a los estudiantes con mejores calificaciones para representar a su institución.

Los participantes se mostraban algo nerviosos, pero todos estuvieron atentos a las preguntas del examen, respondiendo con entusiasmo y esperando obtener buenos resultados.

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Este tipo de actividades se realiza con motivo de la celebración del Día del Niño, ya que año con año se lleva a cabo la conformación del Cabildo Infantil.