logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

Fotogalería

SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

No descarta Gallardo candidatura a Gober

Por Redacción

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
No descarta Gallardo candidatura a Gober

CIUDAD VALLES.- Ricardo Gallardo Juárez, diputado federal dijo que "todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado" cuando se le preguntó si buscaría la candidatura a la Gubernatura. 

Cuando se le preguntó si tenía pensado participar por la candidatura del Partido Verde a la Gubernatura, contestó que "el decirte que sí o el decirte que no sale sobrando; tú dirías: es cierto, va a contender y yo te puedo decir: no son tiempos, pero te voy a decir una cosa: todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado". 

Dijo que podría ser que el partido escoja al que esté mejor posicionado (en las preferencias) y que "la gente lo quiera".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Eloy Rubio queda como encargado de la seguridad en Tamazunchale
    Eloy Rubio queda como encargado de la seguridad en Tamazunchale

    Eloy Rubio queda como encargado de la seguridad en Tamazunchale

    SLP

    Huasteca Hoy

    Esto, luego de la salida de Christian González Fernández, quien ya fue trasladado a Ciudad Valles

    Fotos | Ebrio impacta de frente a camión cañero
    Fotos | Ebrio impacta de frente a camión cañero

    Fotos | Ebrio impacta de frente a camión cañero

    SLP

    Huasteca Hoy

    Brigadistas de la CNE trasladaron al conductor al IMSS tras el choque en el bulevar al Ingenio

    Preparan la Feria regional de Cárdenas
    Preparan la Feria regional de Cárdenas

    Preparan la Feria regional de Cárdenas

    SLP

    Carmen Hernández

    Conmemoran aniversario de natalicio de Miguel Hidalgo
    Conmemoran aniversario de natalicio de Miguel Hidalgo

    Conmemoran aniversario de natalicio de Miguel Hidalgo

    SLP

    Jesús Vázquez