No descarta Gallardo candidatura a Gober
CIUDAD VALLES.- Ricardo Gallardo Juárez, diputado federal dijo que "todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado" cuando se le preguntó si buscaría la candidatura a la Gubernatura.
Cuando se le preguntó si tenía pensado participar por la candidatura del Partido Verde a la Gubernatura, contestó que "el decirte que sí o el decirte que no sale sobrando; tú dirías: es cierto, va a contender y yo te puedo decir: no son tiempos, pero te voy a decir una cosa: todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado".
Dijo que podría ser que el partido escoja al que esté mejor posicionado (en las preferencias) y que "la gente lo quiera".
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