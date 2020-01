Nombrarán líder juvenil en el PAN

CIUDAD VALLES.- En el contexto de la asamblea juvenil del Partido Acción Nacional (PAN) que se realizó hoy en la capital del Estado del Comité Directivo Municipal, el actual presidente de este partido en Valles, Javier Cruz Salazar informó que para la semana que entra nombrará a un líder de Acción Juvenil en esta localidad.

Mencionó que el nombramiento tiene carácter transitorio, porque es solamente para una duración de seis meses y que el nuevo dirigente pueda organizar la elección municipal del presidente de Acción Juvenil ya oficial dentro del partido.

El PAN no contaba con este elemento importante dentro de su cartera porque no había nombramiento para nadie ni lo hubo durante el periodo en el que hubo delegación panista, y no comité, en el tiempo de Luis Ángel Contreras Malibrán.

Por lo pronto informó que, de los 40 aspirantes a militancia que hay actualmente, 20 se sumarán a las filas del PAN en Valles que constan de 749 miembros.