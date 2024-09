Ofrecen curso de rosas a los adultos mayores

Jesús Vázquez

Matehuala.- En el marco del mes del adulto mayor se llevó a cabo el curso de rosas eternas, que fue ofrecido a las personas de la tercera edad, el cual tuvo una muy buena respuesta, se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Municipal.

El curso fue impartido por la maestra Elizabeth Rangel y la procuradora del adulto mayor, Steffi Citlali, este taller es con el objetivo de que los adultos mayores aprendan manualidades las cuales pueden hacer para auto emplearse y ofrecerlas al público en general, pues muchos adultos mayores requieren ingresos para pagar medicamentos, entre otros gastos.

Además, estos talleres también sirven de sana convivencia para los adultos mayores ya que no hay muchas actividades dedicadas para ellos, pero ya con estos talleres es una oportunidad para que convivan y platiquen con otros adultos, y no se queden solo en casa y puedan cambiar su rutina diaria, ya que muchas personas de la tercera edad al no salir de sus casas, suelen caer en depresión.

Los adultos mayores esperan que se lleven a cabo más talleres de este tipo.

Es importante señalar que se requieren más grupos o clubs dedicados para los adultos mayores, incluso equipos deportivos, así como clubs de canto, entre otras actividades.