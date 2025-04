Activan operativo por presunta desaparición de estudiante; estaba con un joven

CIUDAD VALLES. — Una estudiante de bachillerato de 16 años fue reportada como desaparecida este lunes, luego de que perdiera comunicación con su familia durante varias horas. La situación generó preocupación entre sus padres, quienes temieron que pudiera estar en riesgo, por lo que se activó un operativo de búsqueda con participación de corporaciones policiales.

La alerta surgió cuando la joven no fue localizada en su escuela y no respondió llamadas ni mensajes. Al no obtener información sobre su paradero, sus familiares consideraron incluso la posibilidad de una extorsión telefónica.

Las autoridades comenzaron la búsqueda y difundieron la imagen de la menor en redes sociales, solicitando el apoyo de la ciudadanía para dar con ella.

Horas más tarde, la adolescente fue ubicada sana y salva. Se encontraba en compañía de un joven, según informaron fuentes oficiales.

Posteriormente fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para ser entregada a sus familiares.