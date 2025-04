Malagón confía en América: "Estamos listos para avanzar a semifinales"

Mientras Cruz Azul busca revertir su historia reciente ante el América, en Coapa mantienen la calma. Luis Ángel Malagón, arquero azulcrema, confía en la capacidad del equipo para superar a su rival y avanzar a las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

A horas del duelo de vuelta en Ciudad Universitaria, Malagón fue claro al señalar que el América tiene una gran oportunidad entre manos, la de acercarse a un título internacional que se les ha complicado, pero que este equipo está listo para conquistar. Chivas y Pumas, también son rivales importantes, no sólo el contra la Máquina.

"Yo creo que los tres rivales tienen su grado de importancia. Es complicado por lo que se juega, un pase a la semifinal de un torneo que se nos ha negado. Hay que darle respeto e importancia a cada rival. Vamos con la idea de ganar lo que tenemos en frente y paso a paso", indicó ante los medios.

Malagón destacó la importancia del empate sin goles en la ida, una muestra del orden defensivo y la solidez del América, aspectos que marcan la diferencia en este tipo de series.

"Es importante que se guardara el cero atrás. Es una atenuante de nuestro equipo tratar de ser de las mejores defensivas, al que le toque estar siempre se prioriza. En el futbol puede pasar de todo, es un deporte con incertidumbre y deseamos que mañana sea un gran partido para nosotros, que las cosas salgan y el aficionado de América pueda disfrutar de algo tan lindo como es el futbol".

Sobre su estado físico, el arquero de las Águilas fue honesto, ha tenido molestias, pero nada que le impida estar listo para otra noche grande.

"Bien, la verdad bien. Tenía dos o tres temas de lesiones que me han molestado, pero de ahí en fuera me siento bien. Ha sido una carga de partidos, pero tenemos un gran cuerpo médico y rehabilitación que está capacitada. Me siento bien, tranquilo, con ganas de que sea el día de mañana", aseveró.