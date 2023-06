Outsourcing se burla de empleados

CIUDAD VALLES. -Personal de limpieza del Hospital General de Valles vuelve a quedar a la deriva con sus pagos y con los acuerdos sobre el monto de su sueldo, porque la empresa que los contrata cambia de razón social y no les paga finiquito ni última quincena.

Empleados de limpieza que pidieron no ser expuestos por temor a que les corran, dieron a conocer que la empresa Lozam cambió de razón social y ahora se hace llamar Impactum, sin embargo, termina el contrato y no solamente el corporativo no les paga el derecho de finiquito, sino que les queda a deber una quincena completa, obligándolos a recontratarse.

Además de ello, les prometieron 207 pesos diarios, pero en lugar de abonarles 3,100 pesos, lo que les avisan es que ganarán 2,900 pesos, es decir, les quitarán un día laboral.

Piden a la Secretaría de Salud que interceda por ellos, debido a que cada que la empresa de outsourcing hace cambio de nombre, la base de conserjes del nosocomio sale afectada.