Padres bloquean escuela primaria

MATEHUALA.- Padres de familia bloquean ahora otra escuela, la Primaria G.B. Lasso de la Vega, se manifestaron y cerraron la institución colocando un candado por falta de un docente y un director.

Advierten que no abrirán la puerta de la escuela hasta que no les manden un director y un maestro de educación física, pues en el caso del director desde hace un año no tienen director.

Señalaron que desde hace un año han solicitado que les manden un director y personal administrativo a la institución escolar, además también falta un maestro de educación física, y al ver que no les dan respuesta después de muchos oficios que han mandado, decidieron hacer lo que otras escuelas y manifestarse de manera pacífica cerrando la escuela, a ver si de esta manera los atienden.

Cabe hacer mención que esta escuela primaria también pertenece al Servicio Educativo Estatal Regular (SEER), como

las otras a las que también les faltan maestros.

Mencionaron que cómo es posible que el gobierno no les proporcione maestros a los alumnos, siendo que gastaron millones de pesos en la Fenapo, mejor deberían de invertir en la educación de los niños potosinos.

Con esta escuela ya son tres instituciones educativas en menos de una semana que deciden tomar las escuelas y cerrar sus puertas, pues dado que han tratado de hablar y mandar oficios para que les manden maestros no hay respuesta positiva por parte de las autoridades.

Preocupa a paterfamilias que dejen a los menores por meses sin maestros e inclusive por años, pues en la primaria Miguel Alemán llevaban dos años sin dos maestros y este año faltaron otros tres más, por lo que al no haber otra alternativa tienen qué tomar las escuelas y sólo así les ponen atención.