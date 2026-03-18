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Pagan obra a la CFE y todavía no la instala

Por Miguel Barragán

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Pagan obra a la CFE y todavía no la instala

CIUDAD VALLES.- Habitantes del ejido Tanchachín se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, porque tiene cinco años que gestionaron y pagaron el cambio a 220 volts.

Ayer por la mañana, hartos de esperar a que les hagan el cambio de 110v a 220v en la instalación del jardín de niños de ese ejido y después de haber pagado 50 mil pesos por esta modificación, los de Tanchachín se agolparon afuera de la empresa de generación de energía.

Una comisión de habitantes de ese lugar entró a las oficinas administrativas para hablar con representantes de la empresa y quedaron en hacer la modificación a la brevedad, aunque no quedó claro porqué se dilataron en hacer el cambio en todo un lustro.

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