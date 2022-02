Pandemia cambia modalidad de pláticas prenupciales

Matehuala.- Debido a la pandemia sanitaria que aún se mantiene las pláticas prenupciales han cambiado su formato, ya no son presenciales como se venía haciendo anteriormente.

El cura de la iglesia de San Francisco de Asís, Antonio Ruiz Domínguez, comentó que a casi dos años de la pandemia, las pláticas prenupciales han sido ahora en otra modalidad, que aplica a cada parroquia.

Los novios cuando se van a presentar a la Iglesia acuden porque están seguros del compromiso del matrimonio que van a contraer, pero previo tienen que someterse a una serie de pláticas.

Actualmente se aplican algunos cambios en algunas capillas, donde les entregan material para que cada uno de los contrayentes lo llene; la segunda opción es que también hay en línea o sea las pláticas a distancia y la última, es que tienen que acudir a 10 misas continuas para entender los evangelios.

Sin embargo reconoce el sacerdote que en los últimos años las parejas ya no quieren casarse, ya no les llama la atención recibir la bendición de Dios, tienen miedo al compromiso que ambos van a contraer y ahora solo se juntan, vivir en amasiato, en concubinato y si funcionó, el matrimonio es el paso siguiente y si no cada quien para su casa.