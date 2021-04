Parque Guerrero, en el abandono

MATEHUALA.- El Municipio tiene en el olvido los espacios públicos como el parque Vicente Guerrero, mejor conocido como del pueblo, cuyas bancas del lado norte están tapizadas de guano.

Joaquín Guillén, matehualense radicado en la Sultana del Norte, declaró que por cuestiones de trabajo vino a pasar unos días con sus familiares y se dio una vuelta por el parque del pueblo.

Dijo que le dio tristeza ver las bancas ubicadas del lado norte tapizadas de guano de las palomas, señaló que el Municipio no le da mantenimiento a los espacios públicos, además de contaminación y el mal olor.

Agregó que, "no sólo las bancas sino también los arriates de las jardineras, está apestoso el lugar, el Municipio no tendrá agua para que se haga una limpieza de esa área, es indignante ver el estado en que se encuentra ese bonito lugar, recuerdo que de niño era un lugar que frecuentaba y me parecía agradable y limpio".

Señaló el visitante que es indignante que autoridades municipales así lo mantengan el parque, eso habla mal de su gobierno municipal en turno, dijo, por último.