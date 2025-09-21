logo pulso
Parquímetros vuelven a operar en Ciudad Valles

Después de un mes de gracia, los parquímetros vuelven a operar con cobro y vigilancia.

Por Huasteca Hoy

Septiembre 21, 2025 12:28 p.m.
A
CIUDAD VALLES. A partir de este lunes los parquímetros vuelven a funcionar de manera regular, en concordancia con el acuerdo entre Ayuntamiento e Iberparking.

Después de un mes de gracia, en la que la empresa de estacionómetros se comprometió a arreglar el 100 por ciento de sus parquímetros para poder tener derecho a cobrar y, en su caso sancionar, este lunes comenzará otra vez la vigilancia de los trabajadores de Iberparking, con inmovilizador al hombro, según sea el caso.

El alcalde de Valles, David Medina Salazar informó que los 60 parquímetros están funcionando y, por eso podrá haber vigilancia de los trabajadores, actividad que se vio interrumpida durante un mes, dado que el 30 por ciento de los aparatos (20) no servían y eso provocaba que el automovilista perdiera tiempo en volver a poner el ticket a su unidad y terminara sancionado y con la araña atenazando uno de sus neumáticos.

Como dato al margen, muchos ciudadanos siguieron pagando por estacionamiento durante la condonación de esa tarifa, por descreer de la medida de no cobro.

