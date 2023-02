Paterfamilias liberarán escuela primaria 20-30

CIUDAD VALLES.- Ayer por la mañana, las madres de familia de la primaria Club 20-30 que mantienen bloqueada la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN) recibieron la visita del supervisor del Sector XIII de Primarias, José Luis Sauceda Reyes, con el que llegaron a un acuerdo de liberar la primaria con la finalidad de que los niños no pierdan más clases.

Luego de un bloqueo tanto en la URSEHN como en la escuela por la falta de los baños para los alumnos que comenzó el 17 de enero y que ha tenido sin clase a los menores por 13 días hábiles, se espera hoy sí ya haya clases.

Pero sigue firme la marcha de la URSEHN a la Presidencia Municipal para exigir que se les construyan los baños.

“Isabel Gutiérrez nos cuenteó”: Portillo

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Primaria Club 20-30, Yadira Portillo Flores dijo que la visita que les hizo J. Isabel Gutiérrez Zúñiga el 19 de enero por la tarde en la URSEHN no sirvió de nada, a pesar de que éste se ostentó como negociador de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, porque no se cumplió lo que prometió, que era tener trabajando albañiles en la edificación de los baños, para hoy 2 de febrero, poniendo como garantía su cargo, cosa que no sucedió, “Isabel Gutiérrez nos cuenteó”, dijo Yadira Portillo.

Luego agregó que si hay gente trabajando en la escuela, es porque personas se acercaron con ella para ofrecerles en donación habilitar unos baños que no tenían drenaje y ampliar el área de sanitarios, pero de la SEGE, mediante Isabel, no obtuvieron nada.