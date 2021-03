Pedirán a candidatos un nuevo panteón

MATEHUALA.- A partir del próximo 4 de abril cuando arranquen las campañas de los candidatos a la alcaldía de Matehuala, en sus recorridos escucharán las necesidades de la gente.

Jacinto Márquez, de la colonia Vista Hermosa comentó que, en el recorrido que realizan los candidatos a la presidencia municipal de Matehuala, se escucharán los planteamientos de la ciudadanía y que serán muchos, entre ellos que tomen nota de que en Matehuala hace falta un nuevo cementerio.

Señaló que, el panteón Guadalupe estará cumpliendo su vida útil en fecha próxima, "un familiar murió de Covid-19 y no había en dónde sepultarlo y al final lo sepultaron en un lugar no apropiado, pero al fin ahí le dieron cristiana sepultura".

Agrega, "no queremos sólo promesas de candidatos, no señores, nos hace falta un nuevo camposanto, es una de las necesidades más apremiantes, ya que la actual administración dijo que por falta de recurso no será posible edificarlo y que además no se cuenta con un espacio que sea del Municipio".