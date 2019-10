Pelean comerciantes del mercado Guerrero por pago de cuotas altas

XILITLA.- Una trifulca se armó entre los comerciantes que se encuentran en la banqueta del mercado "Guerrero", debido a que al no pagar las cuotas que corresponden a la organización en la cual se encuentran o decidieron salirse de ella, les está despojando de los lugares que se les otorgó por la Dirección de Comercio Municipal.

Así lo refirieron comerciantes que se encuentran en el exterior del mercado "Guerrero" quienes ya no quisieron estar dentro de la organización que tiene el líder morenista Romualdo Hernández Miguel, quien, abusando de su posición, mandó despojar a los comerciantes rebeldes de los lugares que otorgó la Dirección de Comercio Municipal.

Y es que argumentan los que se encuentran dentro de esta organización, que si ya no pertenecen a la misma o no pagan las cuotas que deben, no tienen derecho a ocupar el espacio para la venta que argumentan les fue asignado por pertenecer a la organización por lo que les pidieron los lugares.

Sin embargo, los afectados dijeron ser objeto de cobro de cuotas altas y extorsión, por lo que pidieron la intervención de la Dirección de Comercio Municipal, quienes esperaron a que llegará el líder de los comerciantes para que destrabara el conflicto, toda vez que dejaron en claro que no pueden quitar los espacios destinados, ya que ésta únicamente es facultad de Comercio.