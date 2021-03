Persiste el robo de hortalizas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Productores víctimas de robo de hortalizas no denuncian por pérdida de tiempo, señaló el director de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Farías Carmona.

Se registra un robo por semana en las huertas, por lo que se realizan rondines de vigilancia en la zona por la madrugada y la noche, sostuvo el director.

Remarcó que, es de vital importancia que propietarios de parcelas denuncien cuando les roben, es importante que acudan al Ministerio Público a formalizar su denuncia, porque si no denuncian va a quedar impune el delito y los delincuentes van a salir a las pocas horas.

Farías Carmona recordó que, hace quince días se aseguró a un joven que fue sorprendido robando jitomate en una parcela y agregó que se trabaja en coordinación con la Sedena, instalando filtros en puntos estratégicos, la única finalidad es que la gente no ande armada, no tenga posesión de droga, aunque no se está multando a quienes le falte su tarjeta de circulación, finalizó.