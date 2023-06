Piden a tamuinenses manifestarse por los desaparecidos

CIUDAD VALLES. -Edith Pérez Rodríguez, representante de Voz y Dignidad por los Nuestros, agrupación que se dedica a la búsqueda de desaparecidos en muchas partes del país, conminó a los tamuinenses a manifestarse y hacerlo ante autoridades por la desaparición de sus familiares.

Dijo que las autoridades de los tres niveles de Gobierno son insensibles ante la tragedia de las familias por las desapariciones y se refirió en especial al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que en Tamuín, cuando menos hay 40 desaparecidos actualmente y aunque dijo que ella y las madres de los que por ahora no están, sí tienen miedo de salir al claro y reclamar, de cualquier manera quieren que se sepa que existe el drama de muchos que pierden a sus hijos, “si me manifesté en Tamaulipas, donde desaparecieron mis hijos, cómo no me voy a manifestar en Tamuín, qué es donde vivo”, reiteró.