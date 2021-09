Piden abrir Auditorio Municipal

MATEHUALA.- El Auditorio Municipal de Basquetbol ha quedado solo después de que fue ocupado por la Jurisdicción Sanitaria II para la instalación de la Unidad Centinela y Unidad Monitora.

El basquetbolista José Luis pidió que antes de que se termine esta administración pública municipal, abra las puertas del Auditorio Municipal para practicar este deporte, aunque actualmente acuden a la cancha del parque Álvaro Obregón, "en ocasiones no se puede practicar, porque acuden muchos jóvenes". "Pedimos a la alcaldesa interina Alma Lorena abra el auditorio una vez que la Jurisdicción Sanitaria No. II lo regresó al municipio; también nos interesa saber cómo quedó la duela, y si no fue dañada", señaló finalmente.