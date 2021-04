Piden continúe operativo en búsqueda de motos robadas

MATEHUALA.- Policía Municipal debe de dar seguimiento a operativo en búsqueda de motocicletas robadas, que esto no sea "flor de un día", sino que sea constante, señaló Juan Adrián, vecino de la colonia San Isidro.

Dijo que hace siete meses dejó su motocicleta en la calle Juárez porque iba a consulta médica y como había mucha gente no salió rápido, al salir poco después de las ocho de la noche acudió al estacionamiento en donde la había dejado y ya no estaba, fue víctima de los amantes de lo ajeno.

Manifestó que, "no acudí a la Fiscalía porque sería perder tiempo, pero como a mí ya me pasó, pues no me gustaría que les pasara a otra gente".

Expresó que, sería muy importante que la Dirección de Seguridad Pública Municipal lleve a cabo un segundo operativo para que se detecten motocicletas con reporte de robo, hay que darle seguimiento que no sea la primera ocasión, finalizó.