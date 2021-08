Piden en Vanegas brigadas de salud

VANEGAS.- El municipio de Vanegas ha estado olvidado por los Servicios de Salud, además, en comunidades hay centros de salud que permanecen cerrados y enfermos son trasladados para recibir atención médica en Cedral o en Matehuala.

Al inicio de la administración, la Jurisdicción Sanitaria II firmó un convenio con el Municipio para el apoyo de las brigadas médicas, a fin de que los Servicios de Salud se extendieran hacia las comunidades alejadas.

En Vanegas se tiene un centro de salud al que acuden personas para atención médica, pero el galeno atiende con cita, cuando alguien va muy enfermo no se le presta atención inmediata porque ahí se trabaja con cita y el que tiene suerte de la atención médica no tiene suerte para que le surtan el medicamento, porque no hay en existencia.

Por si fuera poco, les retiraron el vehículo que se tenía para una emergencia de algún enfermo que lo requiera para ser trasladado al Hospital General de Matehuala, el vehículo les fue retirado desde el pasado mes de mayo del presente año.

Muchos enfermos acuden al DIF o a la Presidencia Municipal para que se les apoye en un traslado, ya que son personas vulnerables que viven en condiciones muy precarias y por ese lado no se puede dejar de darles esa atención.