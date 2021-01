Piden Huerta regular precio del oxígeno

Rioverde.- Empresas hacen su agosto con los tanques y concentradores de oxígeno, es necesario regular los precios, dijo la representante del gobernador en la Zona Media, Rosa María Huerta Valdez.

Explicó que el no protegerse y el acudir a las fiestas, provocó que hoy estemos en el semáforo rojo, hay mucha gente que no trae bien colocado el cubre boca y no hay sana distancia.

Desafortunadamente van a la alza los contagios de Covid 19, no hay ni camillas en los hospitales, aunado a que los medicamentos llegan a costar hasta 25 mil pesos.

También vemos que los distribuidores están incrementando los costos del tanque de oxígeno y aparatos de concentradores de oxígeno, algunas empresas aprovechan la demanda para disparar los costos del aparato.

Se aprovechan de la necesidad de los pacientes que tienen que estar conectados a un tanque y acaparan los productos, no es posible que se aprovechen del problema que se está enfrentando a nivel mundial, es injusto, puntualizó.

No hay oxígeno y a las pocas horas está a precios de oro, no se vale, debemos de ser solidarios para salir adelante de este problema que se vive, creo que existe un mercado negro es donde se debe de hacer un llamado para que se regule y sancione este tipo de problemas.

En cualquier situación de desastre salen los vivos y acaparadores para tener ganancias monetarias, puntualizó.