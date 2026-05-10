Plaga de gusano y chapulín daña los cultivos de maíz

RIOVERDE.- Las plagas de gusano y chapulin están afectando sembradíos de maíz en la localidad de Miguel Hidalgo, y generarán severas pérdidas a productores agrícolas que le apostaron para producir maíz.

Josefina Rodríguez Castillo Juez auxiliar dio a conocer que se sembró maíz, donde se invierte más de 10 mil pesos por hectárea para tener una buena producción.

Se ha detectado plagas de gusano y chapulín, que están afectando los cultivos y así se tendrá pobre cosecha y sólo serán pérdidas para los productores.

La plaga está afectando los cultivos, por lo que se les está aplicando mayor fumigación y por ende incrementa el costo de lo que se pueda producir, esperando productores al menos poder recuperar lo invertido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para verificar los daños en los cultivos, está acudiendo una ingeniero a checar cada una de las parcelas a los potreros, además de brindar apoyo a los productores, para que tengan severas pérdidas.