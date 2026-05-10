Plaga de gusano y chapulín daña los cultivos de maíz
Se está brindando apoyo a productores, además de atacar las plagas
RIOVERDE.- Las plagas de gusano y chapulin están afectando sembradíos de maíz en la localidad de Miguel Hidalgo, y generarán severas pérdidas a productores agrícolas que le apostaron para producir maíz.
Josefina Rodríguez Castillo Juez auxiliar dio a conocer que se sembró maíz, donde se invierte más de 10 mil pesos por hectárea para tener una buena producción.
Se ha detectado plagas de gusano y chapulín, que están afectando los cultivos y así se tendrá pobre cosecha y sólo serán pérdidas para los productores.
La plaga está afectando los cultivos, por lo que se les está aplicando mayor fumigación y por ende incrementa el costo de lo que se pueda producir, esperando productores al menos poder recuperar lo invertido.
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Para verificar los daños en los cultivos, está acudiendo una ingeniero a checar cada una de las parcelas a los potreros, además de brindar apoyo a los productores, para que tengan severas pérdidas.
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